BR Volleys verlieren Testspiel gegen Paris

Ein aufschlussreiches Wochenende liegt hinter dem deutschen Volleyball Meister. Die BR Volleys verloren zwar am Sonntag ihr Testspiel gegen Paris Volley 2:3 (21:25, 25:21, 22:25, 25:14, 11:15), zogen dennoch viele wertvolle Erkenntnisse aus dem Vergleich mit dem neunmaligen französischen Meister. «Man merkt, dass wir noch mitten in der Vorbereitung stecken, aber es war wieder ein Schritt nach vorne», sagte Nationalspieler Egor Bogachev, der nach seiner Fußverletzung wieder voll einsatzfähig ist.

Fleißigster Punktesammler bei den Berlinern war Diagonalangreifer Paul Carroll, dessen 13 Punkte die Niederlage aber auch nicht abwenden konnte. Bereits am Samstag absolvierten beide Teams eine gemeinsame Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Am Mittwoch bestreiten die Berliner ein weiteres Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Espadon Stettin. Die Bundesliga-Saison beginnt für sie am 14. Oktober auswärts bei den Powervolleys Düren.