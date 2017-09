dpa

Motorräder und Müllcontainer angezündet

Der Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf ist in der Nacht zum Sonntag von mehreren Bränden heimgesucht worden. Zunächst brannten nach Polizeiangaben mehrere Müllcontainer auf dem Hof eines Hauses in der Lauenburger Straße. Am frühen Morgen wurden dann in derselben Straße eine Reihe Mülltonnen angezündet.

Zuvor hätten in der Filandastraße ein Motorrad und die Plane eines Anhängers in Flammen gestanden. Durch den Brand des Motorrades seien auch zwei Autos leicht beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte laut Polizei alle Brände löschen, Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. In der Neuköllner Thomasstraße zündeten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ebenfalls ein Motorrad an, das vollständig zerstört wurde.

Letzte Änderung: Sonntag, 17. September 2017 17:21 Uhr

