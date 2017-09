Betrunkener Randalierer bricht Polizisten das Bein

Ein 28-jähriger Störenfried hat in Berlin-Mitte einem Polizisten das Bein gebrochen. Zuvor hatte der angetrunkene Mann in der Nacht zum Sonntag an der Ecke Kurfürstenstraße/Genthiner Straße wiederholt eine Funkwagenbesatzung beleidigt und provoziert, wie die Polizei mitteilte. Als er eine Flasche nach ihnen warf und die Beamten ihn festnehmen wollten, wehrte er sich mit Tritten und ließ sich schließlich fallen, wobei er auf das Bein eines Polizisten fiel und es brach. Nach einer Blutentnahme wurde der vorübergehend festgenommene Randalierer wieder entlassen.

Letzte Änderung: Sonntag, 17. September 2017 17:11 Uhr

Quelle: dpa

