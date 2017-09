Eisbären fern von Selbstzufriedenheit

Bei den Eisbären Berlin stellt sich auch nach drei Siegen in Serie keine Selbstzufriedenheit ein. «Wir sind alle schlau genug, um zu wissen, dass wir noch genug Arbeit vor uns haben», sagte Neuzugang Thomas Oppenheimer nach dem 3:1-Heimsieg gegen Straubing am Sonntag. Die Berliner stehen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf Platz zwei. Doch es sind erst vier Spieltage absolviert - zu früh, um daraus Schlüsse für die weitere Saison abzuleiten.

Immerhin sieht Verteidiger Danny Richmond, der wie Oppenheimer erst vor der Saison nach Berlin gewechselt war, «ein positives Signal für das ganze Jahr», wie das Team auf Probleme und einen Rückstand wie beim knappen 2:1-Erfolg gegen Wolfsburg reagiert habe. «Es gefällt mir, wie wir die Herausforderung angenommen haben.» Erst einmal gelte es aber, «Schritt für Schritt etwas aufzubauen».

Was bei den Berlinern bereits gut funktioniert, ist das Unterzahlspiel. Gegen Straubing war es für Oppenheimer sogar «entscheidend» für den Erfolg. Der «Schlüsselmoment» war für ihn, dass die Mannschaft eine fast zweiminütige Drei-gegen-fünf-Situation zu Beginn des Schlussdrittels beim Stand von 2:1 schadlos überstand - auch weil die Leistung der Unterzahlspezialisten die Mitspieler inspirierte: «Es pusht uns alle, wenn wir sehen, was die Jungs da draußen für unser Team machen. Das ist für uns ein Wahnsinnsmoment und gibt uns noch mal Schwung», sagte Oppenheimer.

