3:1 gegen Straubing: Eisbären Berlin feiern Siege

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beide Heimspiele des Wochenendes gewonnen. Nach dem 2:1 gegen Wolfsburg vom Freitag besiegten sie am Sonntag die Straubing Tigers in der Arena am Ostbahnhof mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Thomas Oppenheimer, Mark Olver und Micki DuPont trafen in einem hart umkämpften Spiel für die Berliner, die sich über ein Sechs-Punkte-Wochenende freuen konnten.

Die Eisbären waren anfangs vor allem darauf bedacht waren, Fehler zu vermeiden und diszipliniert zu verteidigen. Anders als zuletzt gelang es ihnen so, gefährliche Konter des Gegners schon im Ansatz zu unterbinden. Auf diese Weise hatten sie das Spiel zwar unter Kontrolle, kamen selbst aber auch nur selten zu klaren Chancen. So bekamen die 8.923 Zuschauer erst im zweiten Drittel Tore zu sehen.

Jeremy Williams brachte die Gäste in Führung, doch die Eisbären brauchten nicht lange, um das Spiel zu drehen. Erst traf Oppenheimer, als ein Straubinger auf der Strafbank saß, keine zwei Minuten später war Olver erfolgreich. Die Vorentscheidung fiel in den Anfangsminuten des Schlussdrittels: Erst überstanden die Berliner fast zwei Minuten in doppelter Unterzahl ohne Gegentreffer. Kurz nachdem sie wieder vollzählig waren, erzielte DuPont das 3:1.

Bei diesem Ergebnis blieb es, weil der an diesem Nachmittag überragende Berliner Keeper Petri Vehanen mehrfach den Anschlusstreffer der Gäste verhinderte.

Letzte Änderung: Sonntag, 17. September 2017 16:41 Uhr

Quelle: dpa

