Sechs Verletzte bei Karambolage auf Stadtautobahn

Bei einer Karambolage mit drei Autos auf der Stadtautobahn 100 sind fünf Menschen leicht verletzt worden, ein neun Jahre alter Junge schwer. Laut Polizei fuhr das Auto einer 40-Jährigen mit ihren neun und zwölf Jahre alten Söhnen am Samstagnachmittag auf einen im stockenden Verkehr stehenden Wagen auf, weil die Frau ihn zu spät bemerkte. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Pkw des 36 Jahre alten Fahrers gegen das Auto vor ihm, in dem ein 78-Jähriger mit seiner zwei Jahre jüngeren Frau saß.

Ein neunjähriger Junge im Wagen des 36-Jährigen erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und kam ins Krankenhaus, die drei übrigen Insassen wurden - wie die 76-Jährige und der neunjährige Sohn der Unfallverursacherin - leicht verletzt. Die Verletzten wurden entweder ambulant oder in Kliniken behandelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der linken Spur der A100 von Schöneberg in Richtung Britzer Tunnel.