Ausstellung mit Werken von Barbara Henniger eröffnet

Nach ihrer Ehrung mit dem e.o.plauen-Preis hat die im brandenburgischen Strausberg lebende Karikaturistin Barbara Henniger in Plauen eine Ausstellung mit ihren Werken eröffnet. Im Erich-Ohser-Haus der Stadt sind seit Sonntag rund 100 Originalzeichnungen Hennigers zu sehen, darunter auch Skizzen und Studien. Die Schau geht bis zum 15. Oktober.

Man wolle die Karikaturistin für ihr Lebenswerk ehren, sagte Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) bei der Preisübergabe am Samstag. «Sie hat die Satire in der DDR und danach im vereinten Deutschland nachhaltig geprägt». Die 78-Jährige hat als erste Frau den e.o.plauen-Preis erhalten, der zum achten Mal vergeben wurde und an den Zeichner Erich Ohser erinnert.