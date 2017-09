Staatsschutz ermittelt nach Attacke auf syrische Jungen

Ein unbekannter Mann hat laut Polizei zwei syrische Jungen in Berlin Neu-Hohenschönhausen fremdenfeindlich attackiert und bedroht. Die beiden elf- und zwölfjährigen Geschwister seien am Samstagnachmittag am S-Bahnhof Hohenschönhausen von dem Mann auf ihre Herkunft angesprochen worden. Als die Kinder ihn ignorierten, habe er den Zwölfjährigen an der Schulter festgehalten, berichtete die Polizei am Sonntag unter Berufung auf den Vater der Kinder.

Der Fremde soll sich dem Jungen gegenüber über die Kehle gestrichen haben und beiden mit dem Tod gedroht haben. Anschließend habe er versucht, den Zwölfjährigen zu Boden zu drücken. Der jüngere Bruder wollte durch Tritte seinen Bruder befreien, daraufhin habe der Unbekannte beide Kinder am Hals und Rücken gekratzt und sie getreten.

Danach flüchtete er den Angaben nach in Richtung des Einkaufszentrums am Bahnhof. Der zwölfjährige Junge erlitt Hautabschürfungen an Kopf und Rumpf, sein Bruder am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

Letzte Änderung: Sonntag, 17. September 2017 13:21 Uhr

Quelle: dpa

