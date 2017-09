Grüne: Gewässerrandstreifen müssen ins neue Wassergesetz

Zehn Meter breite ungedüngte Randstreifen an Gewässern sollen den Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden ins Wasser verringern. Die Grünen-Fraktion im brandenburgischen Landtag will dies per Gesetz zur Pflicht im Land machen. Am Sonntag kündigte sie an, einen entsprechenden Änderungsantrag zum Entwurf der Landesregierung für ein neues Wassergesetz einbringen zu wollen. Der Einsatz von Dünger soll auf diesen Randstreifen verboten sein.

Im Juni hatte sich die rot-rote Koalition im Landtag auf eine Änderung des Wassergesetzes geeinigt. Der Landtag muss dem Ganzen aber noch zustimmen. Im Sommer war angepeilt worden, dass dies bis Jahresende geschehe.

Quelle: dpa

