Rebels verpassen Halbfinale, Adler vor Abstieg

Kein gutes Wochenende für die Berliner Teams in der German Football League: Die Rebels sind raus aus dem Meisterschaftsrennen - die Adler stehen kurz vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit.

Berlin (dpa) - Die Berlin Rebels haben das Halbfinale in der German Football League verpasst. Der Hauptstadtclub unterlag am Samstag beim in der regulären Saison ungeschlagenen Südmeister Schwäbisch Hall Unicorns mit 24:31 (10:14,24:24 - 0:7) in der Overtime. Damit sind sie Rebels wie im Vorjahr nach dem Viertelfinale raus aus den Playoffs, obwohl sie ihr beste Saisonspiel ablieferten.