Frau stirbt nach Sturz aus 16. Stock: Mann festgenommen

In Berlin-Mitte ist eine 29-jährige Frau aus dem 16. Stockwerk eines Hochhauses gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Laut Polizei war zu dem Zeitpunkt am Samstagnachmittag ein 30-jähriger Mann in der Wohnung in der Leipziger Straße. Er sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. «Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.» Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

