Plan von Dardai geht auf: Esswein sichert Punkt bei 1899

Kapitän Ibisevic, Spielmacher Darida, U21-Europameister Stark und Routinier Kalou auf der Bank - Esswein im Sturm. Hertha-Trainer Dardai überrascht, sein Plan geht auf: Esswein trifft, Hertha sichert sich bei den heimstarken Hoffenheimern einen Punkt.

Allerdings waren in der frühesten Partie der Bundesliga-Geschichte zunächst die Hoffenheimer in Führung gegangen, die nun in 20 Heimspielen ohne Niederlage sind. «Das war ein Geschenk und durfte so nicht passieren», bemerkte Dardai. Nach einer kurz ausgeführten Ecke nutzte der ehemalige Berliner Sandro Wagner die Flanke von Pavel Kaderabek per Kopf zum 1:0 - der erste Saisontreffer in der Bundesliga für den Confed-Cup-Sieger (6. Minute). Herthas Innenverteidiger Sebastian Langkamp kam zu spät.