Hertha in Hoffenheim: «Mindestens einen Punkt mitnehmen»

Hertha BSC geht angriffslustig in die Partie der Fußball-Bundesliga am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim. Der jüngste 2:0-Sieg der Hoffenheimer gegen den FC Bayern München schreckt die Berliner nicht ab. «Wir gehen trotzdem mit großem Elan hin und versuchen, etwas zu mobilisieren, das ihnen weh tut. Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen», erklärte Hertha-Trainer Pal Dardai vor der Partie. Dardai wird die beim 0:0 zum Europa-League-Start praktizierte Spieler-Rotation weiterführen. «Drei, vier frische Spieler» werden in die Startelf rücken, kündigte der Ungar an.

