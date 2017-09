dpa

Weltkindertagsfest will «Kindern eine Stimme geben»

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. «Denn 16-jährige Mädchen und Jungen wissen in der Regel schon sehr genau, was sie wollen und was gut für sie ist», sagte Zypries zur Eröffnung des Weltkindertagsfestes am Sonntag auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Das diesjährige Motto lautet «Kindern eine Stimme geben».

Zahlreiche Familien spazierten am Mittag bei spätsommerlichem Wetter über das Gelände zwischen Stroh-Hüpfburg und Kartoffelacker zum Selbsternten. «Wir rechnen mit bis zu 100 000 Besuchern», sagte der Sprecher des Deutschen Kinderhilfswerks, Uwe Kamp. Weil viele Großstadtkinder kaum noch mit dem Landleben in Berührung kämen, sei auch ein Tiergehege mit Schweinen, Hühnern und Schafen aufgebaut worden.

«Kinder haben ein Recht darauf, gehört zu werden. Es lohnt sich auch für unsere Gesellschaft. Deshalb müssen die Rechte der Kinder auch in der Verfassung verankert werden», betonte Zypries. Das Weltkindertagsfest ist eine von mehreren hundert Aktionen zum Weltkindertag am 20. September.

