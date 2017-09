Weltkindertagsfest für die Rechte von Mädchen und Jungen

Unter dem Motto «Kindern eine Stimme geben» steigt am heutigen Sonntag ab 11.00 Uhr in Berlin ein großes Fest zum Weltkindertag. Das Deutsche Kinderhilfswerk erwartet mehr als 100 000 Besucher. Rund um den Potsdamer Platz in Berlins Mitte warten zahlreiche Spiel- und Mitmachaktionen. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr die Rechte der Kinder. Als Vertreterin der Bundesregierung kommt Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries zur offiziellen Eröffnung um 13.00 Uhr.

Neben einem Tanz- und Musikprogramm auf mehreren Bühnen wird ein Bungee-Trampolin und ein Mitmachzirkus aufgebaut. «Dort können Kinder kleinere Artistenstücke ausprobieren. Ein Bio-Hoffest mit Kartoffelacker lädt zur Selbsternte ein und soll über gesunde Ernährung informieren», sagte der Sprecher des Deutschen Kinderhilfswerks Uwe Kamp. Dazu passend werde ein Tiergehege mit Hühnern, Schafen und Schweinen aufgebaut.

Das Weltkindertagsfest ist eine von mehreren hundert Aktionen zum Weltkindertag am 20. September. «Bei der Bundestagswahl dürfen Kinder nicht mit abstimmen. Deshalb appellieren das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF an die Parteien, Kinderinteressen mehr als bisher in konkrete Politik für Kinder umzusetzen», sagte Kamp.

Quelle: dpa

