Sportboot auf Müggelsee brennt: Drei Menschen gerettet

Rettungsschwimmer haben drei Menschen von einem brennenden Sportboot auf dem Müggelsee in Berlin gerettet. Über dem acht Meter langen Boot sei am Samstag starker Rauch aufgestiegen, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. Die Retter hatten den Brand von ihrer Station in Friedrichshagen aus gesehen und waren der Besatzung zu Hilfe geeilt. Sie nahmen zwei Männer und eine Frau an Bord. Die 49-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Weil sich das Feuer, das unter Deck ausgebrochen war, nicht mit Feuerlöschern ersticken ließ, schleppten es laut DLRG drei Rettungsboote ans Ufer. Dort habe die Feuerwehr bereits gewartet. Die Wasserretter in Friedrichshagen hatten kurz zuvor mit einem Besuchertag an ihre Gründung vor 90 Jahren erinnert.

