Mutmaßliche Einbrecher klingeln an Wohnungstür: Festnahme

Auf frischer Tat sind zwei mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Wedding festgenommen worden. Laut Polizei hatten sie zuvor mitten in der Nacht an einer Wohnungstür in der Lütticher Straße geklingelt und dann - als ihnen niemand öffnete - versucht, dort einzudringen. Der 48-jährige Bewohner habe bewusst nicht auf das Klingeln reagiert, jedoch die Sicherheitskräfte alarmiert, als er verdächtige Geräusche an der Tür vernahm. Die beiden 20 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen kamen den Angaben zufolge in eine Gefangenensammelstelle. Im Hausflur entdeckten die Beamten Einbruchwerkzeug.

