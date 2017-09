Krankenhaus-Beschäftigte zu Demonstration aufgerufen

Die Beschäftigten der Berliner und Brandenburger Krankenhäuser sollen für mehr Personal und eine stärkere Entlastung am Arbeitsplatz auf die Straße gehen. Dazu rief sie die Gewerkschaft Verdi auf und kündigte für kommenden Dienstag eine Kundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium an.

Zuvor würden Mitarbeiter der Charité zu einem Demonstrationszug am Campus Virchow-Klinikum zusammenkommen, teilte Verdi am Samstag mit. Ihm könnten sich alle Betroffenen, aber auch Bürger anschließen. Vor der Bundestagswahl am 24. September gelte es, ein wichtiges Zeichen zu setzen.