dpa

Füchse müssen in Hüttenberg auf Nationalspieler verzichten

Die Bundesliga-Handballer der Füchse Berlin müssen im Auswärtsspiel am Sonntag beim TV Hüttenberg (12.30 Uhr/Sky) auf Nationalspieler Steffen Fäth verzichten. Der Rückraumspieler zog sich am Donnerstag im Training eine Zerrung zu und fällt aus. «Er wird uns leider nicht zur Verfügung stehen», teilte Sportkoordinator Volker Zerbe am Samstag mit. Der 27-Jährige fällt voraussichtlich zwei Wochen lang aus und würde den Berlinern demnach auch im Heimspiel am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr) gegen Stuttgart fehlen.

Fäth ist schon früh in der Saison in bestechender Form. Der Hesse erzielte in den bislang zwei Saisonspielen 16 Tore und ist damit bester Füchse-Schütze. «Das ist natürlich ärgerlich», sagt er, «jetzt möchte ich so schnell wie möglich wieder fit werden.» Für Fäth rückt Nachwuchsspieler Frederik Simak kurzfristig in den Kader.

Füchse-Trainer Velimir Petkovic muss in Hüttenberg weiterhin auf Bjarki Elisson verzichten. Der Isländer hatte nach seinem Muskelbündelriss in der Wade in dieser Woche zwar mittrainiert. Die Berliner und der Spieler wollen aber kein Risiko eingehen. «Ich gehe mit Vorsicht an die Sache ran und möchte nichts überstürzen», meinte Elisson: «Ich habe sieben Wochen hart trainiert in der Reha. Es wäre ärgerlich, wenn ich verfrüht starte und gegen Hüttenberg wieder etwas aufreißt. Mein Ziel ist jetzt das Spiel gegen Stuttgart.»

Letzte Änderung: Samstag, 16. September 2017 15:39 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen