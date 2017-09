Abtreibung und Asylrecht: Über 10 000 demonstrieren

Berlin ist Demonstrationen gewohnt, besonders am Wochenende. Gleich fünf sind es dieses Mal - für und gegen Abtreibung, eine zum Asylrecht, eine andere für mehr Radverkehr. Der Zulauf ist beträchtlich.

Berlin (dpa/bb) - Wer am Samstag in Berlins Innenstadt unterwegs war, brauchte Geduld und musste mit vielen Straßensperrungen rechnen. Fünf Demonstrationen aus zum Teil gegnerischen Lagern mit - nach Veranstalterangaben - mehr als 10 000 Teilnehmern samt der üblichen Polizeibegleitung waren vorübergehend unterwegs. Bis auf wenige Störer blieb es aber ruhig.

Bevor die Demonstration startete, hatten sich die Teilnehmer vor dem Bundesinnenministerium zum Schminken und Verkleiden getroffen. «Unsere antirassistische Parade soll so bunt wirken wie ein Karnevalsumzug», meinte der Sprecher. Wie beim echten Karneval waren auch Themenwagen dabei. So hatten Flüchtlingshelfer eine Fähre nachgebaut. Auf dem echten Wasser wurde die Parade von einem Schlauchboot des Vereins «Sea-Watch» begleitet, das parallel auf der Spree fuhr.

Abtreibungen waren ein zentrales Thema bei drei weiteren Demonstrationszügen. Mit dem alljährlichen «Marsch für das Leben» hatten sich am Mittag mehr als 1000 Abtreibungsgegner vor dem Reichstag versammelt. Auf Plakaten waren Kommentare wie «Töten ist keine ärztliche Kunst» zu lesen. Die Demonstration zog am Brandenburger Tor vorbei durch Berlin-Mitte. An den Straßenrändern protestierten zahlreiche Menschen mit Trillerpfeifen gegen den Marsch. Einzelne versuchten, den Demonstrationszug zu behindern, blieben aber erfolglos.

Die Abtreibungsbefürworter verteilten sich auf zwei Demonstrationszüge: Bereits am Vormittag starteten am Wittenbergplatz rund 2000 Feministinnen vom Bündnis «What The Fuck» in Richtung Pariser Platz. Nach Angaben einer Sprecherin verlief alles ohne größere Zwischenfälle. Es seien nur Frauen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, weil sie Konfetti geworfen hätten.