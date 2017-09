dpa

Räuber erbeutet Geld bei Tankstellen-Überfall

Ein unbekannter Räuber hat in Berlin-Reinickendorf eine Tankstelle überfallen und dabei Geld erbeutet. Der Maskierte habe am späten Freitagabend am Oraniendamm im Ortsteil Wittenau einen 28 Jahre alten Angestellten mit Pfefferspray bedroht und sei anschließend mit einer nicht bezifferten Summe zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mitarbeiter kam den Angaben zufolge mit dem Schrecken davon.

