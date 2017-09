Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

In Berlin-Charlottenburg ist ein Rollerfahrer gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Laut Polizei kam der 51-Jährige am Freitagnachmittag auf der Kantstraße ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach dem Sturz sei der Roller auf die linke Fahrspur und gegen ein dort haltendes Auto eines 21-Jährigen gerutscht, teilten die Sicherheitskräfte am Samstag mit. Zu dem an beiden Fahrzeugen entstandenen Schaden machten sie keine Angaben.

Letzte Änderung: Samstag, 16. September 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

