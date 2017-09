Marathon am Wahltag behindert Zehntausende Berliner

Etwa 42 000 Menschen müssen bei der Stimmabgabe für die Bundestagswahl am 24. September mit Behinderungen durch den Berlin-Marathon rechnen. «Wir appellieren an die Bürger, die Wahlbenachrichtigung genau zu lesen», sagte die Berliner Wahlleiterin Petra Michaelis. Darin fänden sich individuelle Hinweise, in welchen zwei- bis dreistündigen Zeitfenstern mit Behinderungen zu rechnen ist. Rund 30 Wahllokale in den Bezirken Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf seien betroffen. Mehrere Lokale seien bereits verlegt worden.

Letzte Änderung: Samstag, 16. September 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

