Einzelhandel zufrieden mit Sommergeschäft

Weniger Bademode, mehr Übergangsjacken - der verregnete Sommer hat sich auch im Berliner und Brandenburger Einzelhandel bemerkbar gemacht. Unter dem Strich zeigt sich der Handelsverband aber zufrieden.

Genaue Zahlen habe man für Berlin und Brandenburg noch nicht, sagte Haverkamp. In beiden Ländern habe sich aber der positive Trend des ersten Quartals aller Voraussicht nach fortgesetzt. In Berlin war der Einzelhandel in dem Quartal um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen, in Brandenburg um 1,3 Prozent. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.