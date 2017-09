Erster Heimsieg für Eisbären: 2:1 gegen Wolfsburg

Die Eisbären konnten am dritten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Heimsieg der Saison feiern. Gegen die Grizzlys Wolfsburg gewannen die Berliner am Freitag in der Arena am Ostbahnhof mit 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Nach einer schwachen Anfangsphase steigerten sich die Gastgeber gegen den Vizemeister und kamen durch zwei Treffer von André Rankel im Schlussdrittel noch zu einem insgesamt verdienten Erfolg.

Vor 9.431 Zuschauern gingen die Gäste früh in Führung: Eisbären-Keeper Petri Vehanen ließ einen Puck nach vorne abprallen, Brent Aubin setze nach und traf nach 54 Sekunden. In den folgenden Minuten prägten Hektik und Härte das Spiel, vor allem die Berliner ließen öfter die Ordnung in der Abwehr vermissen. Mehrfach musste Vehanen gegen freistehende Wolfsburger weitere Treffer verhindern. So retteten die Eisbären den knappen Rückstand in die erste Pause, obwohl Angreifer Sean Backman nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe das Eis verlassen musste.

Die Gastgeber kamen deutlich stärker aus der Kabine, bestimmten nun das Spiel und kamen zu zahlreichen Chancen. Sie scheiterten aber zunächst am glänzend reagierenden Gästetorhüter Gerald Kuhn. So fiel der längst verdiente Ausgleich erst im letzten Drittel: Rankel traf im Powerplay. Keine zwei Minuten später sorgte der Kapitän sogar für die Führung, die in der Schlussphase nur noch selten in Gefahr geriet.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 22:10 Uhr

Quelle: dpa

