Trotz Rückschlags: Union hat Aufstiegsränge weiter im Blick

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat trotz des vierten sieglosen Spiels in Serie die Aufstiegsränge weiter im Blick. «Das ist der Anfang der Saison, wir haben jetzt viele Spiele in den nächsten Wochen», sagte Kapitän Felix Kroos nach dem 1:1 gegen Eintracht Braunschweig: «Da kann alles ganz schnell gehen, da rutscht du schnell wieder oben rein.» Vorerst liegen die Köpenicker aber im Mittelfeld der Liga.

Dennoch zeigte sich Trainer Jens Keller vor dem nächsten Spiel am Dienstag (17.30 Uhr) beim SV Sandhausen optimistisch. «Es ist eine Situation, in der die Mannschaft wieder lernen kann. Wenn sie weiter mit dieser Mentalität Fußball spielt, werden wir die Dreier wieder einfahren», sagte der 46-Jährige.

Vorerst ist die Enttäuschung groß - auch bei den Fans. Weder Musik noch Anfeuerungsrufe waren rund zwei Minuten nach dem Abpfiff im Stadion An der Alten Försterei zu hören. Die Anhänger haben nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison höhere Erwartungen an ihr Team.