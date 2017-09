Steinmeier gratuliert Ufa zu hundertjährigem Bestehen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Filmproduktionsfirma Ufa zu ihrem hundertjährigen Bestehen gratuliert. Anlässlich einer Gala in Berlin lobte er die «höchst respektable Art», mit der sich das Unternehmen mit Serien wie «Unsere Mütter, unsere Väter» seinem geschichtlichen Verantwortung stelle.

In seiner vorab verbreiteten Rede ging das Staatsoberhaupt auch auf die wechselhafte Geschichte der Ufa selbst ein: «Dass die Nachkriegs-Ufa ihr 100-jähriges Bestehen erleben würde, damit hatte lange Zeit niemand mehr gerechnet.» Sie sollte auch in Zukunft nach «dem großen Publikum, der großen Geschichte, den großen Emotionen» streben, aber auch «leidenschaftlich und streitbar» bleiben.

Als bedeutsames Ufa-Werk nannte Steinmeier unter anderem den Film «Metropolis» aus dem Jahr 1927. Das Unternehmen sei gerade in den 20er und 30er Jahren groß geworden, habe mit leichten Unterhaltungsfilmen in der Nazizeit aber auch einen «Eskapismus» ermöglicht. Ufa produzierte unter anderem «Die Feuerzangenbowle» (1944) mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle.

Mit zahlreichen Gästen aus Medien wollte das in Potsdam-Babelsberg ansässige Produktionsunternehmen am Freitagabend seinen Geburtstag im Palais am Funkturm in Berlin feiern.