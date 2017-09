dpa

Trauerfeier für getötete Feuerwehrleute

Mit einer Trauerfeier in der St. Marien-Klosterkirche in Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) ist am Freitag der beiden Feuerwehrleute gedacht worden, die bei einem Unfall auf der Autobahn 2 ums Leben gekommen sind. Zu den Trauergästen gehörte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), wie die Staatskanzlei mitteilte. Die beiden Männer im Alter von 23 und 38 Jahren starben am 5. September, als sie einen Unfall aufnehmen wollten. «Sie wollten Leben retten, kamen dabei selbst zu Tode», hatte Woidke bereits kurz nach dem Unfall erklärt. Ein Lastwagenfahrer hatte zunächst ein Polizeiauto erfasst, war dann ins Schlingern gekommen und gegen ein Feuerwehrauto geprallt. Dieses kippte um und begrub die beiden Feuerwehrleute unter sich.

