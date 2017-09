dpa

Hertha will Hoffenheim weh tun: Es besser machen als Bayern

Hertha BSC will es in Hoffenheim besser machen als die Bayern. Die TSG hatte in der Fußball-Bundesliga jüngst den deutschen Rekordmeister aus München im eigenen Stadion mit 2:0 bezwungen. «Wir gehen trotzdem mit großem Elan hin und versuchen, etwas zu mobilisieren, das ihnen weh tut. Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen», erklärte Hertha-Trainer Pal Dardai am Freitag zur Partie bei 1899 Hoffenheim (7 Punkte). Berlin ist Tabellenneunter (4).

Dass der Kontrahent in der Liga seit 19 Spielen im eigenen Stadion nicht mehr verloren hat und fünf der vergangenen sechs Spiele gegen den Hauptstadtclub gewann, weiß man natürlich auch in Berlin. «Erst einmal haben sie einen sehr guten Trainer. Die Mannschaft ist fleißig und hat Qualität», betonte Dardai. Sein Team tritt am Sonntag (13.30 Uhr) in Sinsheim an. Alle Spieler seien nach dem 0:0 zum Europa-League-Auftakt gegen Athletic Bilbao «gesund und fit», berichtete der Berliner Chefcoach und kündigte «drei, vier frische Spieler» in der Startelf an.

