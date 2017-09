dpa

Mann wird auf offener Straße geschlagen und getreten

Ein 39-Jähriger ist von einem Unbekannten auf offener Straße geschlagen und getreten worden. Der Täter habe ihm in der Nacht zu Freitag auf einer Straße in Berlin-Mitte unvermittelt ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Als das Opfer am Boden lag, habe ihm der Angreifer gegen den Kopf getreten. Erst als sich ein Zeuge näherte, ließ er von dem Mann ab und flüchtete. Der bewusstlose 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er jedoch wenig später wieder verlassen konnte. Aufgrund einer Zeugenaussage wurde kurz darauf ein 21-Jähriger festgenommenen, der aber laut Polizei mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist.

