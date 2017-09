dpa

Schüler mit Welpen angelockt: Polizei verstärkt Streifen

An zwei Schulen und einer Kita im Berliner Stadtteil Friedenau sollen sich jeweils Männer Kindern auf verdächtige Weise genähert haben. In den Fällen aus den vergangenen Wochen lägen Anzeigen vor, sagte ein Polizeisprecher am Freitag, es handle sich aber nicht um Straftaten. Zuvor hatten die Zeitungen «Bild» und «B.Z.» darüber berichtet.

An den beiden Schulen beziehungsweise in deren Umfeld soll je ein Mann versucht haben, Kinder anzulocken - mal mit einem Hundewelpen, mal indem er Süßigkeiten versprach. Auch ein bereitstehendes Auto wollen die Schüler beobachtet haben.

An der Kita soll ein Kind von einem Mann gestreichelt worden sein - dieser rannte weg, als Erzieherinnen darauf aufmerksam wurden. Der Fall stellt sich aus Sicht des Sprechers jedoch anders dar als die Vorfälle an Schulen, denn der Mann könnte verwirrt gewesen sein.

Die Einrichtungen haben Schreiben an die Eltern herausgegeben, die der Deutschen Presse-Agentur bekannt sind. Laut Polizei werden vor Ort Zivilpolizisten eingesetzt, auch Streifen fahren gezielt vorbei. Betroffene Schüler sollen näher befragt werden.

Solche Vorfälle gebe es immer wieder einmal, erläuterte der Sprecher. Sie beträfen auch nicht nur einzelne Stadtteile. In den allermeisten Fällen bleibe es glücklicherweise bei Annäherungsversuchen, tatsächliche Übergriffe seien sehr selten.

