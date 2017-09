dpa

Kanzlerkandidat Schulz gegen höheres Renteneintrittsalter

Zuletzt hatte Martin Schulz Anfang August auf einer Tour durch Ostdeutschland den Wissenschaftspark in Potsdam besucht. Jetzt ist der SPD-Kanzlerkandidat in anderer Mission in der Landeshauptstadt.

Potsdam (dpa/bb) - Für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist eine Anhebung des Rentenalters nicht vorstellbar. Die SPD werde dafür sorgen, dass dies nicht passiert, sagte er am Freitag unter dem Beifall von einigen hundert Menschen bei einem Wahlkampfauftritt in Potsdam. Schulz kritisierte Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass es keinen Handlungsbedarf bei der Rente gebe. Wenn sich nichts ändere, zahlten die heute 40-Jährigen die höchsten Beiträge und erhielten die niedrigsten Renten.

«Die Rente bleibt stabil und das Renteneintrittsalter erhöht sich nicht», unterstrich der SPD-Politiker gut eine Woche vor der Bundestagswahl. Bei einem Wahlsieg der Sozialdemokraten werde er die Sicherung der Würde des Alters als zentrale Staatsaufgabe ansehen. Schulz warnte auch vor den Folgen von «Teilzeit-Fallen», vor allem für Frauen. «Wir produzieren damit weibliche Altersarmut.»

Ein SPD-Gesetzentwurf für einen Anspruch zur Rückkehr weiblicher Beschäftigter in Vollzeit liege derzeit im Bundeskanzleramt auf Eis, kritisierte Schulz. In einem reichen Land wie Deutschland dürfe es eine solche Debatte gar nicht geben. Nicht alle Menschen hierzulande seien wohlhabend. Wohnen müsse weiter bezahlbar und ein Grundrecht sein und dürfe nicht als Spekulationsobjekt dienen.

Auch auf die jüngsten Äußerungen des AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland ging Schulz ein. Gauland hatte gesagt, dass die Deutschen stolz sein dürften auf «die Leistungen deutscher Soldaten» im Ersten und Zweiten Weltkrieg. «Das ist der Ton der Totengräber der deutschen Demokratie, denen wir uns in den Weg stellen», bemerkte der SPD-Kanzlerkandidat dazu.

Vor vier Jahren hatte die SPD bei der Bundestagswahl in Brandenburg 23,1 Prozent erreicht, die CDU kam auf 34,8, die Linke auf 22,4 Prozent. Die Sozialdemokraten sind derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten.

