Amt steckt Kritik für Abschuss von Wisent ein

Nach dem angeordneten Abschuss eines freilaufenden Wisents in Ostbrandenburg wird das Amt Lebus für das Vorgehen heftig kritisiert. Das Umweltministerium in Potsdam teilte am Freitag auf Anfrage mit, dass man «entsetzt und empört» sei. Weder das Ministerium noch das Landesumweltamt seien in die Vorgänge eingebunden gewesen.

Nach Polizeiangaben hatte ein Mann am Mittwoch den Wisent auf einem Deich bei Lebus (Märkisch-Oderland) gesichtet und die Polizei gerufen. Gemeinsam mit dem zuständigen Ordnungsamtsleiter sei bei Einbruch der Dunkelheit beschlossen worden, das Tier zum Schutz der Bevölkerung zu erlegen. Zwei Jagdpächter hätten den Wisent dann getötet. Das Amt war für eine Stellungnahme am Freitagnachmittag telefonisch nicht erreichbar.

Kritik an dem Abschuss kam auch von der Umweltorganisation WWF, die nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen den Ordnungsamtsleiter stellte. Die Grünen-Fraktion im Landtag will den Vorfall im Umweltausschuss thematisieren. «Der Abschuss erscheint mir völlig unverhältnismäßig», sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke.

Wisente zählen zu den streng geschützten Tierarten in Deutschland. Laut Umweltministerium, das sich auf polnische Angaben bezieht, handelte es sich bei dem Wisent um einen Bullen, der dort im Gebiet des Nationalparks Warthemündung seit längerem frei herumlief.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

