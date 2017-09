dpa

Geburtenrekord in Berlin: Teils Kreißsaal-Ausbau geplant

In Berlin sind im vergangenen Jahr nach Behördenangaben so viele Babys geboren worden wie seit der Wiedervereinigung nicht. 42 618 Kinder seien in den Geburtskliniken zur Welt gekommen - ein Rekord, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn Hochrechnungen für 2017 einen leichten Rückgang auf 41 100 Geburten erwarten lassen, planten fünf Kliniken Erweiterungen ihrer Kreißsäle.

Die Daten wurden am Freitag bei einem Runden Tisch zu Engpässen in der Geburtshilfe vorgestellt. Dabei kamen unter anderem Vertreter von Kliniken und Hebammen mit Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) zusammen, um über die Bewältigung der Lage zu beraten. In Berlin können Schwangere nicht immer im Wunschkrankenhaus entbinden, sondern müssen bei dort belegtem Kreißsaal andere Kliniken aufsuchen. Hebammen beklagen Überlastung.

Die nun vorgestellten Daten basieren auf einer Abfrage der Gesundheitsverwaltung bei 19 Geburtskliniken. Das Statistische Landesamt hat für 2016 noch keine Daten vorgelegt. 2015 wies es rund 39 000 Neugeborene in Berlin aus, 1991 waren es nur etwa 31 000.

