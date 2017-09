dpa

Senftleben: Gaulands Äußerungen unanständig und gefährlich

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben hat die jüngsten Äußerungen von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland zum Ersten und Zweiten Weltkrieg als unanständig und gefährlich kritisiert. «Er untergräbt das Fundament der Bundesrepublik Deutschland, das Konservative wie Konrad Adenauer und Helmut Kohl errichtet haben», sagte Senftleben am Freitag in Potsdam. Gauland hatte in einem Video erklärt, die Deutschen dürften stolz sein auf «die Leistungen deutscher Soldaten» in zwei Weltkriegen. Zudem forderte er, einen Schlussstrich unter die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus zu ziehen. Vertreter von SPD und Grüne hatten Gaulands Äußerungen als weiteren Beleg für rechtsextreme Tendenzen in der AfD gewertet. Gauland tritt im Bundestagswahlkreis 63 (Frankfurt (Oder) und Oder-Spree) als Direktkandidat an.

