dpa

Tiger «Diego» und «Heike» bekommen Freigehege in Barnim

Die beiden Tiger «Diego» und «Heike» bekommen bald ein Freigehege in Tempelfelde (Landkreis Barnim). Die Bauarbeiten sollen am kommenden Montag beginnen, teilte der Verein «Raubkatzen Barnim» am Freitag mit. Ende November sollen das gut 1000 Quadratmeter große Freigehege, zwei kleinere Nebengehege und ein beheizbarer Stall fertig sein. Möglich gemacht wurde das Vorhaben auf dem Gelände des «Felidae Wildkatzen- und Artenschutzzentrums Barnim» durch eine Förderung des Landes Brandenburg und durch private Spenden. Die Baukosten betragen rund 250 000 Euro.

Im Herbst 2015 war Tigerbaby «Diego» vor einer Tierarztpraxis in Bernau (Barnim) ausgesetzt worden. Tierärzte hatten den vermutlich aus einem Wanderzirkus stammenden Findeltiger zunächst mit der Flasche aufgezogen. Als Spielgefährtin wurde Tigermädchen «Heike» aus Belgien nach Barnim geholt.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen