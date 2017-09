Gewerkschaften drohen mit Streiks an Berliner Hochschulen

In den Tarifverhandlungen für die studentischen Beschäftigten an den Berliner Hochschulen haben die Gewerkschaften GEW und Verdi das Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt. Ein Streik im Wintersemester sei denkbar, so Verdi-Verhandlungsführer Matthias Neis. Der Kommunale Arbeitgeberverband KAV Berlin hatte eine Stundensatzerhöhung von 10,98 Euro auf 12,13 Euro zum 1. Januar 2018 vorgeschlagen. Drei Jahre später solle der Satz auf 12,35 Euro steigen, sagte ein Verdi-Sprecher am Freitag.

«Auf dieser Basis machen Verhandlungen keinen Sinn. Das neue Angebot der Hochschulen liegt in der Summe immer noch unter dem, was uns in der ersten Verhandlungsrunde unterbreitet wurde», sagte GEW-Verhandlungsführer Udo Mertens. Er habe den Eindruck, «dass die Hochschulen die Arbeit ihrer studentischen Beschäftigten nicht wertschätzen».

Eine Antwort der Arbeitgeber auf einen Kompromissvorschlag der Gewerkschaften stehe noch aus. «Wir müssen uns noch mit allen Berliner Hochschulen abstimmen. Das ist ein zeitaufwändiger Prozess», sagte eine KAV-Sprecherin am Freitag.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

