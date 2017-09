Tiergartentunnel noch bis Freitagabend voll gesperrt

Der viel befahrene Tiergartentunnel am Berliner Hauptbahnhof bleibt voraussichtlich noch bis Freitagabend voll gesperrt. Derzeit werde die ausgefallene Steuerungstechnik des Tunnels repariert, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr mit. Verwaltungspersonal werde dann in den Abendstunden im Sondereinsatz sein, um die ausgefallene Technik manuell zu betreiben.

Dabei handele es sich unter anderem um technische Einrichtungen zum Brandschutz sowie Lautsprecher und Videoüberwachung, sagte Dorothee Winden, stellvertretende Sprecherin der Senatsverwaltung. «Man kann einen Tunnel nicht blind betreiben», sagte Winden. Dass so kurzfristig Verwaltungspersonal für den Sondereinsatz gewonnen werden konnte, sei ein gutes Zeichen.

Die Technik war am Donnerstagmittag ausgefallen, nachdem zwei Glasfaserkabel bei Bauarbeiten an einem Bürogebäude am Washingtonplatz beschädigt worden waren. Nach der Tunnelsperrung kam es zu langen Staus. Die Reparatur der Kabel sei aufwendig, ein Ende der Arbeiten noch nicht absehbar, sagte Winden.