Städteranking: Berlin mit großem Potenzial auf Platz fünf

Berlin gehört unter den 30 größten deutschen Städten einer Studie zufolge derzeit zu jenen mit den besten Zukunftsaussichten. So liegt die Hauptstadt hinter München, Leipzig, Frankfurt am Main und Dresden auf Platz fünf der Liste, die das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) und die Privatbank Berenberg am Freitag in Frankfurt vorstellten. Demnach belegt Berlin im Trend-, Demografie- und Standortindex jeweils Topplatzierungen. Für die Rangliste werden seit 2008 alle zwei Jahre Standortfaktoren wie Bildung, Innovation, Internationalität und Erreichbarkeit sowie die Entwicklung von Produktivität und Bevölkerung analysiert.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

