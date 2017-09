Illegale Feuerwerksraketen beschlagnahmt

Mit 22 illegalen Feuerwerksraketen im Kofferraum ist ein 23-jähriger Autofahrer auf dem Weg von Polen in die Niederlande erwischt worden. Er sei am Donnerstag auf der B158 bei Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) kontrolliert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die insgesamt 1,7 Kilogramm schwere Pyrotechnik wies keine erforderlichen Prüfzeichen auf und wurde sichergestellt.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

