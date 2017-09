Rebels wollen ins Halbfinale: Adler die 1. Liga halten

Die beiden Berliner Vertreter der German-Football-League (GFL) stehen am Samstag vor gänzlich verschiedenen Aufgaben. Während die Berlin Rebels nach Platz 4 in der GFL-Hauptrunde im American Football im Playoff-Viertelfinale bei Schwäbisch Hall Unicorns um den Einzug ins Halbfinale spielen, kämpft der sechsmalige Meister früherer Jahre, Berlin Adler, um den Klassenerhalt.

Als Achter und Letzter mit nur einem Sieg in 14 Partien müssen die Adler in der Relegation in zwei Spielen - am Samstag im heimischen Poststadion (1500 Uhr) und am 30. September auswärts - gegen den ungeschlagenen Zweitliga-Meister Potsdam Royals siegen, um die Klasse zu halten. Potsdam geht als klarer Favorit in das Lokalderby.