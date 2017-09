Verdi: Air-Berlin-Management handelt verantwortungslos

Berlin (dpa) - Im Poker um die insolvente Air Berlin verschärft die Arbeitnehmerseite den Ton. Die Gewerkschaft Verdi warf dem Management am Freitag vor, verantwortungslos zu handeln. Air Berlin hatte angekündigt, dass erst am 25. September über einen Verkauf entschieden werden soll - dem Tag nach der Bundestagswahl.

«Diese Vertagung geht vor allem zu Lasten der Beschäftigten, die endlich Entscheidungen über ihre Arbeitsplätze und über ihre Zukunft wollen», kritisierte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle. Air Berlin hatte den Termin am 25. September am Donnerstag auf Nachfrage bekanntgegeben. Zuvor waren Lösungen im Gläubigerausschuss für den 21. September angekündigt gewesen. Die Bieterfrist für Kaufinteressenten sollte am Freitag um 14.00 Uhr enden.