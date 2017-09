dpa

Getöteter Obdachloser: Polizei sucht weiter nach Täter

Eine Woche nach der Tötung eines 47-jährigen Obdachlosen in einem Park in Berlin-Steglitz sucht die Berliner Polizei weiter nach dem Täter. Bis Donnerstag seien 29 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Eine heiße Spur sei jedoch noch nicht darunter. Die Leiche des Mannes war am vergangenen Freitag gefunden worden. Am Sonntag hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet und Bilder veröffentlicht. Laut Polizei war der wohnungslose Mann vermutlich erst wenige Tage vor seinem Tod mit seinem Hund aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) nach Berlin gekommen.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen