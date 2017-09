Füchse Berlin: Petkovic verlangt Sieg in Hüttenberg

Trainer Velimir Petkovic ist mit der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel der Füchse Berlin beim TV Hüttenberg sehr zufrieden. «Die Woche war richtig gut, weil ich endlich alle Spieler zur Verfügung hatte», sagte der bosnische Serbe vor der Partie am Sonntag (12.30 Uhr) in der Handball-Bundesliga beim Aufsteiger.

Fäth spielt in der noch jungen Saison schon in bestechender Form. «Ich bin richtig glücklich, dass er jetzt so gut spielt», sagte Petkovic. Das war seit Fäths Wechsel im vergangen Jahr nur selten der Fall. Seine Anpassungs-Probleme scheint der gebürtige Frankfurter überwunden zu haben. «Es hat mir gut getan, dass ich die komplette Vorbereitung mitmachen konnte», meinte der 27-Jährige.