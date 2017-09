Zivilfahnder nehmen mutmaßliche Autodiebe fest

Zivilfahnder haben in Berlin-Heiligensee zwei mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer im Alter von 19 und 47 Jahren hatten in der Nacht zu Freitag versucht, in der Ruppiner Chaussee einen VW-Bus zu stehlen. Während sich der eine an dem Wagen zu schaffen machte, stand der andere Schmiere. Die Ermittler wurden auf die Männer aufmerksam und nahmen sie fest.

