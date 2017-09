dpa

Flughafen-Aufsichtsrat tagt zu Baufortschritt

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg will am Freitag über den aktuellen Baufortschritt am geplanten Großflughafen BER diskutieren. Zudem wird sich das Gremium mit den Ausbauplänen nach der Eröffnung beschäftigen. Im Anschluss (16.00 Uhr) soll die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert werden.

Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme haben seit 2011 eine Eröffnung immer wieder verzögert. Derzeit sieht die Planung einen Abschluss der Bauarbeiten Ende August 2018 vor. Weil dann aber noch umfangreiche Tests notwendig sind, gilt ein Start vor 2019 als unwahrscheinlich.

