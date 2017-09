Union will gegen Braunschweig Wiedergutmachung betreiben

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will aus den Fehlern der Last-Minute-Niederlage in Düsseldorf lernen und es am Freitag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig besser machen. «Wir haben die Dinge, die falsch gelaufen sind, ganz klar und direkt angesprochen. Wenn wir nicht bereit sind, von der ersten Minute an Vollgas zu geben, dann wird es gegen jeden Gegner in dieser Liga schwer», sagte Trainer Jens Keller. Kenny Prince Redondo (Schulterverletzung) und Marc Torrejon (Wade) fallen aus. Dafür steht der zuletzt angeschlagene Steven Skrzybski und auch Grischa Prömel nach abgesessener Rotsperre wieder zur Verfügung.

Letzte Änderung: Freitag, 15. September 2017 02:30 Uhr

Quelle: dpa

