Union will gegen Braunschweig Anschluss zur Spitze halten

Für den 1. FC Union Berlin geht es am Freitag im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig um Wiedergutmachung. Die bittere erste Saison-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf (2:3) soll vergessen gemacht werden.

ZITAT: Trainer Jens Keller: «Wir haben nach der Niederlage in Düsseldorf die Dinge klar und direkt angesprochen. Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein, alles zu geben. Sonst wird es gegen jede Mannschaft schwer.»

BESONDERES: Die «Eisernen» haben in dieser Saison noch in keinem einzigen Pflichtspiel über die volle Spielzeit überzeugen können. In der Regel verschlafen die Berliner die erste Halbzeit. Die Folge waren zuletzt drei Spiele ohne Sieg in Serie.