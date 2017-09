dpa

Kanzlerkandidat Schulz kommt nach Potsdam

Gut eine Woche vor der Bundestagswahl will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Freitag (13.00 Uhr) in Potsdam noch einmal um Wählerstimmen werben. Auf dem Luisenplatz am Brandenburger Tor im Herzen der brandenburgischen Landeshauptstadt wird Schulz zu den Bürgern sprechen. Auch der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Dietmar Woidke wird erwartet.

Es ist Schulz' einziger Wahlkampfauftritt in Brandenburg. Zuletzt hatte er Anfang August auf seiner Tour durch Ostdeutschland den Wissenschaftspark in Potsdam besucht.

Vor vier Jahren bei der Bundestagswahl erreichte die SPD in Brandenburg 23,1 Prozent, die CDU kam auf 34,8 Prozent und die Linke auf 22,4 Prozent. Die Brandenburger SPD ist derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten.

