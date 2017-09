Werbung für die Demokratie: U18-Wahllokale öffnen

Noch nicht volljährig sein und trotzdem den neuen Bundestag wählen - das ermöglicht jetzt zum wiederholten Mal die U18-Wahl, zu der am Freitag auch in Berlin die Wahllokale öffnen. Ab 8.00 Uhr dürfen Kinder und Jugendliche ihr Kreuz machen.

In Berlin stehen Interessierten insgesamt 262 Wahllokale bis maximal 18.00 Uhr offen, wie der Deutsche Bundesjugendring e.V. mitteilte. In Brandenburg sind es 91 - etwa in Schulen, Jugendclubs oder auch Sportvereinen.